10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.10.2019, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге торжественное открытие лаборатории цифровых технологий M-Labs на базе общеобразовательной школы № 167 (ул. Фрезеровщиков, 84а). В мероприятии примут участие заместитель начальника городского департамента образования Ольга Бабченко, глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, директор школы № 167 Эльвира Бабич, директора школ Орджоникидзевского района.

С 10:00 до 12:00 в Институте экономики УрО РАН (ул. Московская, 29, 3 этаж, конференц-зал) состоится круглый стол, посвященный программе «Екатеринбург – промышленный и инновационный центр», ставшей частью Стратегического плана развития города и посвященная развитию высокотехнологических сфер производства, инновационного предпринимательства и малого бизнеса. С докладом на мероприятии выступит председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Александр Воронин.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится рассмотрение дела Максима Верникова, которого обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке психологического и психического здоровья жителей Свердловской области. Профилактика суицидов, кризисных состояний, когнитивных расстройств стали приоритетными для специалистов по психическому и психологическому здоровью: с чем это связано? Какие проблемы сегодня чаще выявляются у пожилых людей, детей и подростков? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»; Анна Малахова, главный детский психиатр Свердловской области, заведующая Свердловским областным центром психического здоровья детей Свердловской областной клинической психиатрической больницы.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню психического здоровья и профилактике суицидов. Председатель Этического комитета Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, руководитель секции детского психоанализа, врач-психотерапевт, психоаналитик Георгий Амусин, руководитель областного кризисного телефона доверия Елена Прохорова, настоятель храма во имя всех Сибирских Святых в земле Российской просиявших, игумен Петр Мажетов, директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин, директор центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Юлия Дерягина расскажут о причинах совершения суицидов среди населения Свердловской области, в том числе школьников и студентов, о качестве оказания специализированной помощи и профилактике психических заболеваний, обозначат наиболее распространенные психические заболевания у населения Свердловской области и факторы, их вызывающие, а также дадут рекомендации для людей, чьи знакомые или близкие оказались в сложной ситуации, по тому, как правильно выстроить диалог и куда направить за помощью и поддержкой.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие отделения профилактической медицины Детской городской поликлиники № 13 (ул. Ткачей, 16а). На мероприятие приглашены представители администрации города, министерства здравоохранения Свердловской области, Территориального фонда медицинского страхования, горздрава, депутаты гордумы, а также главы районов города.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие реконструированной площади Обороны. В мероприятии примут участие глава города Александр Высокинский, представители городской администрации и Октябрьского района.

В 17:30 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, ауд. 339, регистрация в 17:00, для участия в обсуждении необходимо иметь паспорт) состоятся общественные обсуждения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которых жители региона смогут внести предложения по ремонтам и организации дорожного движения на следующий год. Планируется, что о результатах реализации нацпроекта и планах на следующий год расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов, представители администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

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