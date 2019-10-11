Спектакли про смерть и беспризорников, черные дыры и научный фестиваль – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге проходит научный фестиваль «Кстати» с популярными лекциями и ток-шоу, фестиваль скандинавского кино и Дни Дании. Любителям театра будет интересно сходить на спектакль про смерть и бессмертие в рамках биеннале, а также на премьеру в Драме – спектакль про беспризорников в начале ХХ века. Какие еще лекции и концерты пройдут в выходные – в обзоре «Нового Дня».

Екатеринбуржцев зовут поучаствовать в спектакле про смерть

В рамках Уральской биеннале современного искусства 11, 12 и 13 октября можно будет увидеть документальный спектакль про смерть и бессмертие, итог лаборатории «1000 лет вместе». Напомним, участники лаборатории опрашивали жителей Екатеринбурга в возрасте от 50 до 93 лет на тему смерти, бессмертия, самых главных воспоминаний жизни и так далее. Они беседовали со случайно встреченными собеседниками – на улицах, на лавочках и в подъездах. Собранные интервью стали отправной точкой для создания драматургического текста. Постановочная команда решила поработать в новом сценическом формате и сделать «театр без актеров». Главные роли отданы самим зрителям, сталкивающимся с документальными историями. Зрители познакомятся с личными историями пожилых жителей Екатеринбурга, самостоятельно сконструируют переживаемый опыт и по-новому посмотрят на город вокруг и собственное представление о времени.

Место проведения: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: от 250 рублей. Зрителей просят зарегистрироваться ввиду ограниченного количества мест.

Актриса Санкт-Петербургской музкомедии исполнит монологи о любви

В Театре музыкальной комедии в пятницу в 19 часов состоится концерт солистки Санкт-петербургского театра музкомедии Лики Руллы. Известная зрителям яркими и разноплановыми работами в мюзиклах, Лика в этот вечер отходит от привычного жанра. «Монологи о любви» – это монолог женщины, ищущей ответы на вечные вопросы. Об отношениях мужчины и женщины, тревоге и надежде, победах и разочарованиях, и, конечно, о любви как смысле жизни. Концерт проходит в камерной обстановке. В программе прозвучат песни из репертуара Людмилы Гурченко, Аллы Пугачёвой, Петра Лещенко, Далиды, Марыли Родович, Жанны Рождественской и так далее.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: от 700 рублей.

Марафон лекций, ток-шоу и мастер-классов – на фестивале науки «Кстати»

В Екатеринбурге с 9 октября проходит фестиваль науки «Кстати», в рамках которого желающие могут посетить бесплатно марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя более 30 уникальных мероприятий на 20 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке. Экспертами фестиваля станут известные российские и зарубежные ученые, которые примут участие в необычных форматах.

Например, в пятницу, 11 октября, можно будет узнать все о лауреатах Нобелевской премии-2019 и их открытиях – в магазине «Пиотровский пройдет ток-шоу «Язык Энштейна». В субботу, 12 октября, состоится экскурсия «Трансформация архитектурного Екатеринбурга» с Дмитрием Москвиным. Московский cудмедэксперт Алексей Решетун в субботу в 16 часов прочитает лекцию «Алкоголь и табак VS организм: кто кого?». А Андрей Афанасьев в ТЦ «Сила воли» в 17:30 расскажет про рак. В 19 часов в планетарии пройдет лекция «Станет ли Марс нашим вторым домом?» в сопровождении электромузыкального инструмента терменвокса.

Впервые в рамках фестиваля «Кстати» проходит конкурс документальных научно-популярных кинопроектов «ХакАТОМ». В формате «снять за 48 часов», 10 уральских команд снимут документальные фильмы. На закрытии фестиваля, в воскресенье в 15 часов, пройдет премьерный показ работ финалистов «ХакАТОМ» (в Синара центре).

Подробная программа фестиваля «Кстати» – здесь.

Место проведения: площадки фестиваля

Вход: свободный, на некоторые мероприятия нужна регистрация.

Жизнь беспризорников – в новом спектакле Драмы «Республика ШКИД»

11 и 12 октября Свердловский государственный академический театр драмы представляет премьеру спектакля «Республика ШКИД» по одноименной повести Григория Белых и Л. Пантелеева, рассказывающей о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД). Как рассказали в Драме, при создании спектакля режиссер Дмитрий Егоров использовал не только повесть, но и документальные материалы, которые предоставила внучка писателя Григория Белых, репрессированного в 1935 г. и скончавшегося в заключении в 1938 г. Благодаря этому получилось в героях этой истории реальных людей, сумевших в слишком серьезном послереволюционном мире создать «страну», живущую по законам свободного творчества и настоящей дружбы.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 400-1500 рублей.

Гитара и укулеле – на концерте Анны Ворфоломеевой

В пятницу вечером можно отдохнуть в буфете Ельцин-центра, где пройдет очередной бесплатный концерт. В 20 часов здесь выступит Анна Ворфоломеева. После выхода альбома исполнительница отправляется в легкий акустический тур. В дорогу берется только необходимое: гитара, укулеле, мелодика и самое главное – песни, которые вы, наконец, сможете услышать вживую.

Место проведения: буфет Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Дни Дании и лучшие скандинавские фильмы

В Ельцин-центре, кроме всего прочего, в выходные проходят Дни Дании. За это время можно будет узнать много интересного о том, чем же датское общество отличается от российского. Пройдут лекции о датских и российских СМИ в сравнении, о политике в двух странах, об устройстве общества. Кроме того, состоятся мастер-классы по архитектуре и дизайну и социальному театру.

В рамках Дней Дании до 13 октября в кинотеатре центра идут кинопоказы Danish Wave 2019. В программе – новинки скандинавского нуара, экранизации книг-бестселлеров и исторические драмы. Например, в пятницу в 20 часов покажут фильм «Мистериум. Журнал 64» (режиссер Кристоффер Боэ) – снятый по детективной серии Юсси Адлера Ольсена о спецотделе Q. А в субботу можно увидеть фильм «Пока не наступили холода» (режиссер Михаэль Ноэр) – о непростой жизни датских крестьян в XIX веке. В воскресенье – комедия «По доброй воле» (режиссер Фредерикке Аспек) про финансиста в тюрьме.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на Дни Дании – свободный, на кинопоказы – по 250 рублей/фильм.

Концерт с Александром Лазаревым – в филармонии

Субботним вечером в Филармонии можно услышать симфонии Прокофьева и Глазунова в исполнении оркестра под управлением дирижера Александра Лазарева. Один из ведущих российских маэстро приедет в Екатеринбург в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Симфония-концерт Прокофьева в свое время казалась «неслыханно дерзкой, ломающей все каноны виолончельного искусства, дающей виолончели голос огромной силы и музыкального ораторства…». Сольную партию исполнит лауреат конкурса Чайковского Александр Рамм.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1300 рублей.

История уральского кино – в клубе «Киношахта»

В Музее истории Екатеринбурга начал работать клуб «Киношахта», посвященный киноискусству Свердловска и Екатеринбурга, землякам-кинематографистам и всему, что попадало на кинопленку в нашем городе или оставалось за кадром. Название «Киношахта» символизирует глубокое и вдумчивое погружение в киноисторию.

Встреча клуба пройдет 12 октября в 17 часов в музее. Горожане смогут пообщаться с режиссером Олегом Балмашевым, узнать множество интересных деталей об уральском киноискусстве, а также отведать кофе в музейной кофейне. Зрителям будет представлен фильм Владимира Хотиненко и Павла Фаттахутдинова «Один и без оружия», съемки которого проходили в Свердловске и Перми.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 300 рублей.

Чемпионат любителей пончиков

250 пончиков ждут участников фестиваля, который пройдет в субботу в 14 часов в ТРЦ «Карнавал». Чемпионат пройдет в три этапа. Сначала – отборочные туры среди 30 желающих, затем – полуфинал для пяти участников, и финал – для троих. Участникам в общей сложности предстоит съесть десятки пончиков с разными начинками. Зрителей обещали угостить тортом из пончиков диаметром 80 см.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55)

Вход: свободный, для участия в чемпионате нужен паспорт (18+).

«Черные дыры vs кротовые норы»

Узнать все о черных дырах и кротовых норах можно будет на лекции члена-корреспондента РАН, руководителя лабораторий в ФИАН и МФТИ Юрия Ковалева, которая пройдет 13 октября в 19 часов в Ельцин-центре. В апреле 2019 года специальный выпуск журнала The Astrophysical Journal Letters вышел с сенсационными снимками. Ученые впервые получили изображения тени черной дыры в далекой галактике M87 в созвездии Дева. Однако есть теории, которые говорят о возможности существования в центрах галактик не черных дыр, а кротовых нор. Помогла ли в этом споре «фотография черной дыры»? Удастся ли разобраться и поставить точку в дискуссии при помощи новой космической обсерватории «Миллиметрон», которую Россия планирует запустить к 2027 году? Подробнее об этом расскажет член-корреспондент РАН.

Место проведения: медиазал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.19

Задержан активист, который планировал митинг против опроса по храму. / 11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге на пожаре погиб ребенок, еще два – пострадали (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»