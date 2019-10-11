На Японию обрушится мощнейший за 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун «Хагибис», который, по оценкам экспертов, сопоставим по силе с тайфуном «Ида», обрушившимся на страну 61 год назад. Тогда от разгула стихии погибли более 1,2 тыс. человек, говорится в сообщении Японского метеорологического агентства.

Первыми силу тайфуна ощутит регион Токай или Канто. Это произойдет уже вечером 11 октября. Тайфун задержится в этом регионе на сутки, а затем продолжит движение на северо-восток, к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке страны. По данным агентства, тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди.

По оценка метеорологов, надвигающееся стихийное бедствие сравнимо по силе с тайфуном «Каногава» («Ида») 1958 года. Тогда его приход вызвал сильнейшее наводнение. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.

В связи с приближением тайфуна организаторы Кубка мира по регби, который проходит в Японии отменили два матча, запланированные на 12 октября. Директор турнира Алан Гилпин объявил об отмене игры между Новой Зеландией и Италией в Тоете, а также матча Англия – Франция в Йокогаме. Таким образом, в субботу на Кубке мира состоится только одна встреча – команды Ирландии и Самоа сыграют в Фукуоке.

В отмененных матчах будет зафиксирована ничья 0:0, в турнирной таблице команды получат по 2 очка. Таким образом, Италия потеряла шансы на выход в плей-офф. Организаторы вернут болельщикам деньги за билеты. Планируется, что в воскресенье турнир продолжится в обычном режиме, передает Sports.ru.

Напомним, 9 сентября в Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались более 885 тыс. домов. Тогда стихия обрушилась на префектуру Сидзуока. По данным японских властей, из-за бедствия пострадали 22 человека. 22 сентября страны достиг тайфун «Тапа», в результате которого погибли два человека, еще 19 пострадали. Тогда без электричества остались около 40 тыс. домохозяйств.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 11.10.19

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