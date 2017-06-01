Банки нашли лазейку в законе о взыскании долгов

Банкиры нашли способ обойти закон о коллекторах. С клиентами заключают дополнительные соглашения, которые в случае просрочки позволяют увеличить число контактов с должником для скорейшего взыскания задолженности. Впрочем, коллекторы не торопятся пользоваться новыми возможностями, опасаясь санкций со стороны ФССП.

По словам участников коллекторского рынка, банки начали заключать допсоглашения или прописывать условия взаимодействия с должниками в кредитных договорах с 1 января 2017 года после вступления в силу закона, регламентирующего порядок взыскания задолженности у физлиц, пишет «Коммерсант». Норма четко ограничивает число контактов, однако клиент и кредитор могут договориться между собой о частоте взаимодействий.

Банкиры уверяют, что дополнительные соглашения заключаются не для усиления давления на клиентов путем увеличения контактов с коллекторами, а на случай технических неполадок, а также повышения успешности диалога между должником и кредитором.

В то же время коллекторы не спешат использовать новые возможности из-за риска наказания со стороны регулятора в лице Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В настоящее время правоприменительная практика в отношении таких случаев отсутствует, как и разъяснения со стороны ФССП. Если коллекторское агентство уличат в нарушениях, последует административная ответственность, а в перспективе – исключение из реестра.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.17

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