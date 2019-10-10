«Дискриминация недопустима»: Медведев велел отменить «банковский роуминг»

Премьер Дмитрий Медведев потребовал отмены комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка. Об этом заявил на заседании правительства РФ в четверг, 10 октября.

По словам главы кабмина, данный вопрос «касается практически каждого человека в нашей стране». Медведев отметил, что «кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут». Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» должны избавить россиян от так называемого «банковского роуминга», подчеркнул он.

Медведев отметил, что «в одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами». Но несмотря на то, что «страна у нас большая», указал он, «с точки зрения электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах». «Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», – заключил глава правительства, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба занялась разработкой законопроекта, который обяжет банки с июля 2020 года уравнять комиссии за денежные переводы внутри региона и между субъектами РФ. Изменения в действующее законодательство разрабатываются по поручению главы Минфина Антона Силуанова, а также в рамках «дорожной карты» ФАС по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ. Отмечалось, что новшество в основном коснется Сбербанка, поскольку другие кредитные организации в основном не устанавливают комиссию за межрегиональные переводы.

По динформации ФАС, Сбербанк занимает 94% рынка денежных переводов. Банк взимает за переводы между регионами комиссию в размере 1%, но не более одной тысячи рублей, тогда как внутрирегиональные переводы бесплатны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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