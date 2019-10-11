Минфин хочет запретить банкам навязывать страховки при кредитовании

Министерство финансов РФ предлагает запретить банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа. Исключение допускается только в тех случаях, когда необходимо застраховать предмет залога. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Минфин уже подготовил соответствующие поправки к федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», предусматривающие возмещение заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения кредитной организацией его права на свободный выбор услуг, в двукратном размере от стоимости таких допуслуг.

Также предусматривается, что договоры потребительского кредитования на срок более года не должны содержать обязанность заемщика страховаться на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

По словам представителя Минфина, за риском обхода кредиторами этого закона будет следить Центробанк. В Банке России поддержали предложенные министерством поправки, однако допустили возможность недобросовестных действий отдельных кредиторов.

Участники рынка тоже высказались в поддержку нововведения, но, по их мнению, нужна дополнительная проработка законопроекта. При этом банкиры уверяют, что страхование при выдаче кредитов не является обязательным условием в договорах. Эксперты с этим соглашаются, но указывают, что это не останавливает кредиторов. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сотрудники банков при выдаче займов не указывают в договорах необходимость страхования, однако предупреждают, что «если страховку не купить, то ставка становится выше, шанс получить одобрение снижается». Таким образом, кредиторы обходят запрет на прямое навязывание продуктов, отметил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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