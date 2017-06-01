Биологи: Старение кожи замедляет метиленовый краситель

Американские биологи заверили, что нашли средство от старения кожи. Речь идет о недорогом органическом метиленовом синем красителе. Хотя эксперименты еще продолжатся, уже ясно – препарат обращает вспять некоторые процессы деградации кожи и продлевает жизнь фибропластам, которые вырабатывают коллаген, отвечающий за формирование сосудов и заживление.

Как пишет журнал Scientific Reports, для опытов ученые взяли клетки кожи трех категорий испытуемых: здоровых людей среднего возраста, пожилых в возрасте около 80 лет и молодых с заболеванием, вызывающим ускоренное старение. Во время исследования использовались и образцы искусственной кожи, имитирующей эпидермис человека.

Как выяснилось в результате исследования, улучшения наблюдались даже у стариков, а искусственная кожа стала толще и смогла удерживать больше воды. А главное – эффект оказался не временным. Позитивные изменения в клетках сохранились и после завершения опытов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.17

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