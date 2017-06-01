Минобороны назвало причины крушения Ту-154 / Расследование завершено

Министерство обороны РФ сообщило итоги расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем. Следователи установили, что причиной крушения могли стать ошибочные действия командира экипажа при управлении самолетом. Воздушное судно рухнуло в море утром 25 декабря после 74 секунд полета, в результате погибли 92 человека.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», – говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что расследование авиакатастрофы завершено. Комиссия, в которую входили специалисты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев», не выявила нарушений правил заправки самолета в аэропорту Сочи, передает РИА «Новости». Установлено, что требования по рассадке пассажиров в салоне воздушного судна, а также загрузки и центровки перевозимого груза, нарушены не были.

Ранее «Газета.Ру» со ссылкой на источники сообщила о том, что причиной крушения Ту-154 мог быть перегруз. Вместо нормативных 98 тонн взлетный вес лайнера составлял более 110 тонн. Именно это, по версии авторов статьи, стало причиной авиакатастрофы. В материале отмечается, что летчики могли догадаться о том, что взлетный вес самолета превышен более чем на 10 тонн, и попытались вернуться в аэропорт, но для маневра не хватило высоты. Позже Следственный комитет России опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела.

Окончательные итоги расследования авиакатастрофы подтвердили версию, изложенную в январе. Существенных отклонений в работе систем самолета к тому моменту обнаружено не было, писал «Коммерсант». Поэтому основной и единственной версией крушения стала ошибка экипажа. Пилот Роман Волков потерял видимые ориентиры сразу после взлета и оказался во власти соматогравитационных иллюзий. Однако, вместо того чтобы довериться показаниям приборов, он стал ориентироваться на собственные ощущения и начал опускать нос самолета. По данным бортового самописца, на 70-й секунде полета Ту-154 находился всего в 90 метрах от поверхности воды и опускался все ниже с большим левым креном. По мнению специалистов, уже в тот момент самолет был обречен.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Москва, Зоя Осколкова

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