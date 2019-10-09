В Германии неизвестные расстреляли людей у синагоги

В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба. По предварительным данным, два человека погибли.

Как сообщила полиция в своем твиттере, преступники сделали несколько выстрелов перед синагогой. Личности стрелявших не установлены, они скрылись с места преступления на автомобиле.

Издание Bild сообщает, что один из злоумышленников был вооружен автоматом, он также бросил гранату в еврейское кладбище.

По последним данным, погибли два человека, еще несколько получили огнестрельные ранения.

Местным жителям посоветовали не покидать свои дома и не подходить близко к окнам. Кроме того, правоохранители приостановили работу железнодорожной станции.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 09.10.19

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