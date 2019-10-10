Жительницы Дагестана ответят в суде за убийство насильника

В Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Карабудахкентского района по обвинению в убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«в» и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 12 января 25-летний местный житель арендовал квартиру в одном из многоэтажных домов по улице Магомедтагирова в Махачкале, куда пригласил свою бывшую сожительницу. Мужчина изнасиловал ее и потребовал оформить кредит в банке на себя, а деньги передать ему.

После этого женщина решила убить своего бывшего. За помощью она обратилась к своей родственнице. Обвиняемые задушили спящего мужчину шнуром от зарядного устройства для мобильного телефона, предварительно связав ему руки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 10.10.19

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