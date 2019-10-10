Экологическая катастрофа в Башкирии: с завода вылилось 8 тысяч тонн промышленных стоков

В Башкирии ликвидируют аварию на заводе «Полиэф», из-за которой ближайшая территория оказалась загрязнена промышленными стоками. Прокуратура проводит проверку.

ЧП произошло накануне вечером, у одного из резервуаров предприятия с хранением подготовленных для очистки стоков обвалилась стена, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. По предварительным данным, 8 тысяч тонн стоков попали на прилегающую территорию.

Еще 12 тысяч тонн загрязненной жидкости откачали в резервный резервуар из аварийной емкости. Специалисты также откачивают разлитые промышленные стоки с поверхности грунта. Ликвидируют последствия ЧП 140 единиц техники и 261 человек.

Сразу три лаборатории мониторят уровень предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде: УГАК Министерства природопользования и экологии РБ, ОАО «ПОЛИЭФ», МУП Уфа водоканал. Качество питьевой воды проверяется по 105 показателям каждый час. К данному моменту превышение ПДК не зафиксировано.

По поручению главы Башкирии Радия Хабирова создан оперативный штаб. На место аварии также прибыл и.о. заместителя премьер-министра правительства республики Михаил Киреев.

На завод приехали и работники прокуратуры. «К проверке привлечены специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минэкологии региона», – говорится в сообщении ведомства. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, принимают меры по минимизации и ликвидации последствий аварии, оценивают ущерб, причиненный окружающей среде.

Стоит отметить, что это не первая авария на этом заводе. Так в июле неочищенные стоки предприятия попали в реку Изяк, в результате погибло около полтонны рыбы. Река Изяк соединена с главной питьевой артерией столицы региона – рекой Уфа.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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