В Подмосковье рядом с мертвыми стюардами обнаружили белый порошок

В подмосковных Химках следователи устанавливают обстоятельства смерти двух стюардов авиакомпании «Россия». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области, тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены 9 октября в арендуемой квартире в доме по улице Германа Титова.

По данному факту сотрудники следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовали доследственную проверку. С места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое отправлено на химическое исследование. По неофициальным данным, вероятная причина смерти – передозировка наркотиками.

В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Иван Гридин

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