В Москве задержали автора схемы по выводу за рубеж миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Организатором схемы, считают полицейские, является 34-летняя женщина. Она задержана, ей предъявлено обвинение (ст.193.1 УК РФ). Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей.

В рамках расследования в московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн рублей. «Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Как писал «Новый День», на днях в Санкт-Петербурге суд вынес приговор Александру Булатову 1990 года рождения. Он признан виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп.«а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ).

В пресс-службе СКР рассказали, что Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг с 2014 по 2015 годы от имени подконтрольного юрлица осуществили незаконное перечисление денег за пределы РФ на общую сумму более 1 млрд рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз.

Приговором суда Булатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Уголовное дело в отношении фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск, и в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Иван Гридин

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