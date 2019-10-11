Жители Саратова после всколыхнувшего весь город убийства 9-летней школьницы обратились с петицией к президенту РФ Владимиру Путину, Госдуме и саратовскому губернатору Владимиру Радаеву с требованием казнить убийцу девочки. Выложенный на сайте Change.org текст петиции уже поддержали более 19 тысяч человек.

«Смерть за смерть ребенка!», – требует автор обращения житель Саратова Дамир Видманов. Он отметил, что горожане сомневаются в том, что задержанный по подозрению в расправе над школьницей Михаил Туватин, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера, понесет наказание, соизмеримое содеянному преступлению. И поэтому саратовцы «готовы устроить самосуд над выродком», говорится в петиции.

«Ввиду сложившегося резонанса, мы... [должны] требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения, то есть во благо защиты молодого поколения от нелюдей!», – говорится в обращении. По мнению его автора, «у педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии».

К настоящему времени петицию подписали 19,3 тыс. человек.

За возвращение смертной казни в связи с убийством девочки высказалась и уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. «Я считаю, здесь должна быть применена высшая мера наказания», – сказала омбудсмен в эфире «Эха Москвы». Она напомнила, что за такие преступления дают большие сроки, однако, по ее мнению, «в данном случае это должно караться более серьезно – этот человек тоже должен пострадать так, как пострадал этот ребенок». При этом Загородняя подчеркнула, что вина вероятного убийцы должна быть доказана.

Как сообщал «Новый День», 9-летняя Лиза К. вышла из дома утром 9 октября и пропала по пути в школу. Были организованы поиски ребенка, в которых приняли участие более тысячи волонтеров и местных жителей. В ночь на 11 октября поиски были прекращены после того, как в СМИ появилась информация, что девочку обнаружили мертвой. Отмечалось, что тело ребенка было найдено в гараже. Вскоре был задержан предполагаемый убийца – 35-летний ранее судимый житель Саратова Михаил Туватин. Он сознался в содеянном и сообщил, что задушил девочку со злости – она якобы ему нагрубила, сообщал телеграм-канал Baza.

Позже Следственный комитет подтвердил, что подозреваемый дал признательные показания, но не раскрыл его имя. Со слов задержанного, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж и самовольно завладел им, поменяв в нем замок, сообщает СК РФ. Рано утром 9 октября подозреваемый находился в гараже, когда мимо проходила Лиза. По утверждению подозреваемого, школьница спросила у него, его ли это гараж. Подозреваемый предположил, что гараж может принадлежать семье ребенка. «Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», – говорится в сообщении ведомства. Следователям предстоит проверить наряду с этой версией и другие возможные версии преступления.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений – он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Версию о его причастности к убийству девочки подтверждают записи с камер наблюдения, их приобщили к делу, указали в СКР.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании убийства 9-летней девочки.

СКР выложил видео с допросом подозреваемого, в ходе которого задержанный признал вину в убийстве ребенка и заявил, что раскаивается.

Допрос предполагаемого убийцы саратовской школьницы

Стоит отметить, что ночью на месте совершения преступления, около гаражного массива, прошел стихийный митинг. Несколько сотен человек окружили полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться Туватин, которого привезли для участия в следственном эксперименте. Они кричали «Открывай», требуя выдать им убийцу ребенка. Позже выяснилось, что подозреваемого в автомобиле не было. По информации Baza, правоохранители применили против собравшихся слезоточивый газ.

Позднее горожане переместились к отделу полиции №3 на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они перекрыли дорогу и потребовали, чтобы руководство полиции предоставило информацию о ходе расследования и задержании подозреваемого. К утру жители разошлись по домам.

Москва, Саратов, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Саратов. Другие новости 11.10.19

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