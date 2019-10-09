В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за пустые обещания

Мэр мексиканского городка поплатился за то, что не выполнил обещаний, данных во время предвыборной кампании. Горожане привязали чиновника к пикапу и протащили по улицам.

Инцидент произошел в городе Лас Маргаритас, сообщает газета El Universal. Возмущенные граждане пришли к администрации, выбили окна и похитили мэра. Затем его привязали к машине и проволокли по улицам.

Таким образом горожане отомстили градоначальнику за то, что не построил дорогу, хотя обещал сделать это во время предвыборной кампании.

Усилиями полицейских мэр был освобожден. Правоохранители задержали около 30 человек, повинных в беспорядках. Двадцать участников этих событий пострадали. Отмечается, что в данный момент жизни чиновника ничего не угрожает.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 09.10.19

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