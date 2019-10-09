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Пятница, 11 октября 2019, 19:24 мск

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Турецкие войска вторглись в Сирию. Курды объявили всеобщую мобилизацию

Военные подразделения армии Турции начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, передает Bloomberg. Они переходят государственную границу в месте, где Анкара намерена создать зону безопасности. Отмечается, что перед турецкими военнослужащими поставлена задача вынудить курдские формирования отойти от границы.

Подразделения армии Турции выдвинулись на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев, сообщает агентство ТАСС. Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальной принадлежности.

Как писал «Новый День», ранее Анкара объявила о планах зачистить турецко-сирийскую границу и прилегающие территории от террористов и отрядов курдского ополчения. Соединенные Штаты уже эвакуировали 50 военнослужащих из этого региона. Однако американский президент Дональд Трамп заявил, что США курдов не бросят. А если Турция применит излишнюю силу, то ее ждут последствия. Об этом он написал в Twitter.

Кремль, в свою очередь, предостерег от действий, которые могут повредить урегулированию сирийского конфликта. Особенно сейчас, когда в Арабской Республике сформирован Конституционный комитет, и запланировано его первое заседание, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он выразил надежду, что Турция будет соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии, передают «Вести.ру».

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 09.10.19

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Метки / Сирия

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