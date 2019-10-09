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Пятница, 11 октября 2019, 19:24 мск

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Девятилетнего мальчика в США обвинили в убийстве пяти человек

В США девятилетний мальчик устроил пожар в домике на колесах. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей.

Инцидент произошел весной в штате Иллинойс, пишет Peoria Journal Star. Пожар начался поздно ночью, когда к месту происшествия прибыли экстренные службы, домик был полностью объят огнем.

В пожаре погибли пять человек, в том числе три ребенка. Еще двоих удалось спасти.

Прокурор штата Грег Мингер предъявил обвинение в убийстве девятилетнему поджигателю. В том случае, если ребенка осудят, ему грозит испытательный срок, так как он еще слишком мал для лишения свободы. Обвинителям предстоит доказать, что мальчик умышленно поджег дом с целью убить людей.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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