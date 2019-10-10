Российская журналистка, арестованная в Иране, вернулась на родину

Власти Ирана освободили из-под стражи российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране. Об этом сообщает посольство России в Исламской Республике в своем твиттере.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», – говорится в сообщении. По информации дипломатов, утром 10 октября журналистка, автор книг о теракте в Беслане и террористках-смертницах, вернулась в Москву.

Пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко рассказал, что у россиянки нормальное самочувствие, она «цела и невредима», передает ТАСС.

Об аресте Юзик в Тегеране стало известно 4 октября. Журналистка по телефону сообщила родным о задержании, после этого у нее отобрали гаджет.

Ее бывший муж Борис Войцеховский сообщил, что журналистку задержали по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. По некоторым данным, Юзик могла попасть в поле зрение иранских силовиков из-за кратковременной службы в армии Израиля во время работы в «Комсомольской правде». Для создания репортажа женщина несколько дней проходила службу в израильской армии, но это было более 10 лет назад. Однако позже власти Ирана опровергли эту версию, заявив, что у россиянки возникли проблемы с визой.

Юлия Юзик сотрудничала с «Московским комсомольцем», журналом «Русский Newsweek» и рядом других изданий. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от партии ПАРНАС при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского, но в нижнюю палату не прошла.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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