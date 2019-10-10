Турция обстреляла 181 сирийский объект. Есть погибшие, десятки раненых

Вооруженные силы Турции к полуночи 9 октября обстреляли на территории Сирии 181 объект, «относящийся к террористической организации». «Вооруженные силы Турции в рамках операции «Источник мира» на сегодняшний день обстреляли 181 объект, принадлежащий террористической организации с помощью ВВС и средств огневой поддержки», говорится в заявлении.

В ходе первого этапа операции погибло порядка 10 человек и до 30 получили ранения. Операция турецких войск началась во второй половине дня 9 октября с воздушных ударов и артиллерийских обстрелов. Одновременно с артподготовкой моторизированные соединения турецкой армии вошли в Сирию.

Турецкие войска попытались взять сходу город Тель-Абьяд, но получили ожесточенный отпор. Военные эксперты ожидают, что город уже 10 октября будет взят в кольцо вместе с обороняющимися курдскими вооруженными формированиями.

Курдские вооруженные формирования вступают в периодические схватки с турецкими войсками и действующими на территории Сирии протурецкими отрядами, отмечает «РГ». Кроме того, были зафиксированы обстрелы со стороны Сирии приграничного турецкого населенного пункта Нусайбин.

По сообщениям с курдской стороны, практически без охраны остались лагеря, в которых содержатся пленные террористы запрещенной в России организации «Исламское государство». Из лагеря Эль-Гол, по данным курдов, уже сбежали несколько жен террористов. Также курды из коалиции «Силы демократической Сирии» заявили, что турецкие войска нанесли удар по одной из тюрем, в которой содержатся террористы ИГ (запрещена в РФ).

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 10.10.19

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