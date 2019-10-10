Японская студентка получила пятерку за сочинение, сдав пустой лист бумаги

В Японии студентка сдала пустой лист бумаги и получила оценку «отлично». Дело в том, что ее сочинение было написано невидимыми чернилами.

19-летняя девушка со своими однокурсниками побывала в музее истории ниндзя в префектуре Миэ. Преподаватель попросил студентов написать об этом. При этом педагог отметил, что поставит высокий балл за творческий подход к работе, передает BBC News.

Девушка изготовила чернила из соевых бобов по старинной технологии и написала сочинение на традиционной японской бумаге. Чтобы учитель мог увидеть написанное, она сделала пометку обычной ручкой: «Нагрейте бумагу».

Преподаватель оценил подход студентки к выполнению задания и поставил ей «отлично».

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 10.10.19

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