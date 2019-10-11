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Пятница, 11 октября 2019, 19:12 мск

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В Красном море подорвали иранский танкер с нефтью

Фото: AFP

В Красном море неподалеку от Саудовской Аравии на принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана танкере Sanitized произошел взрыв, сообщает Mirror. По данным агентства ISNA, инцидент произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Повреждены два основных отсека с нефтью, зафиксирована утечка топлива в Красное море.

За взрывом последовал пожар на корабле, сообщает Press TV. Экипаж судна не пострадал. На данный момент к месту происшествия направлены специалисты. По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате теракта. Владелец судна иранская госкорпорация National Iranian Oil Company заявила, что пожар на танкере мог возникнуть в результате попадания двух ракет.

Как писал «Новый День», 13 июня в Оманском заливе от взрывов пострадали два танкера. Один из них – Kokuka Courageous – шел под флагом Панамы, второй – Front Altair – под флагом Маршалловых островов. На следующий день президент США Дональд Трамп обвинил в атаке Иран. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей. Тегеран все обвинения отрицает.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 11.10.19

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