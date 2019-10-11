Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Нобелевский комитет. Абий Ахмед Али получил премию «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Решение комитета связано с желанием отметить всех тех, кто работает над установлением мира в Эфиопии и востоке Африки в целом, говорится в сообщении организации. Помимо мирного договора с Эритреей, комитет также отметил, что после вступления в должность в апреле 2018 года Абий Ахмед инициировал «важные» реформы, которые дали многим гражданам страны надежду на «лучшую жизнь и светлое будущее».

В частности, премьер-министр амнистировал «тысячи политических заключенных», прекратил цензуру в СМИ, легализовал выведенных за рамки закона оппозиционные группы и «существенно увеличил влияние женщин на политическую жизнь Эфиопии». Так, например, половину мест в кабинете министров страны занимают женщины.

Как писал «Новый День», 10 октября Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. В этом году награда присуждена австрийскому писателю Петеру Хандке. Его отметили за «влиятельную работу, в которой он с лингвистической изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта». Премия за прошлый год досталась польской писательнице украинского происхождения Ольге Токарчук за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». По мнению Шведской академии, ее лучшей работой стал исторический роман «Книги Иакова».

Нобелевскую премию по химии днем ранее присудили американцу Джону Гудэнафу, британцу Стэнли Виттингхэму и японцу Акира Яшино. Они были удостоены высокой награды за разработку литиево-ионных батарей.

8 октября, Шведская королевская академия наук наградила Нобелевской премией по физике Джеймса Пиблза, Дидье Келоза и Мишеля Майора. Все они сделали революционные открытия в области астрономии. Джеймс Пиблз стал лауреатом премии за теоретические открытия в физической космологии. Дидье Келоз и Мишель Майор открыли экзопланету, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце.

7 октября были озвучены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Американский онколог Уильям Кэлин, еще один ученый-медик из США Грегг Л. Семенза и британский ученый Питер Рэтклифф получили награду за изучение влияния кислорода на клетки. Этот научный труд поможет в дальнейшем в лечении онкологических заболеваний.

В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (913 тысяч долларов США).

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 11.10.19

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