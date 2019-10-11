Житель Индонезии явился домой после собственных похорон

Житель Индонезии пришел домой после того, как его похоронили. Оказалось, что его перепутали с приятелем.

В деревне Гесикан в аварии с мотоциклом погиб мужчина. Тело было настолько повреждено, что его не смогли опознать, а документов при нем не было. Полиция установила владельца мотоцикла и пришла к нему домой, сообщает портал Asia One.

Родственники подтвердили, что мотоцикл действительно принадлежит главе семейства, но опознать труп не смогли, и его похоронили.

Спустя семь часов после собственных похорон мужчина явился домой живой и невредимый. Выяснилось, что он занял деньги у своего приятеля, а в залог оставил ему свой мотоцикл. Знакомый решил на нем покататься и разбился.

Близкие погибшего не стали перезахоранивать тело, а просто изменили имя на надгробии.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 11.10.19

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