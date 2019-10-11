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Пятница, 11 октября 2019, 17:25 мск

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к экоактивистам

Фото: Reuters

Актер Бенедикт Камбербэтч был замечен с экоактивистами движения Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) в Лондоне. Он несколько часов провел вместе с протестующими.

Как сообщает Daily Mail, экоактивисты устроили акцию, во время которой на Трафальгарскую площадь доставили гроб с надписью «наше будущее». Камбербэтч провел некоторое время рядом с катафалком.

Движение Extinction Rebellion придерживается мнения, что наша планета находится в преддверии экологического коллапса. Они требуют от политиков рассказать правду о сложившейся ситуации в сфере изменений климата, а также принять чрезвычайное положение, в рамках которого нужно снизить выбросы углекислого газа до нуля к 2025 году.

Ранее экоактивисты устроили протестные акции в крупных городах мира. В Лондоне они разбили лагерь на Парламентской площади и улице Уайтхолл. По информации полиции, с начала недели в британской столице были задержаны 800 человек. Кроме того, протестующие заявили, что собираются блокировать аэропорт Лондон-Сити.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 11.10.19

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