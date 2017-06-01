В Зауралье выбрали «Семьи года»

Почетного звания «Семья года» в разных номинациях удостоены пять семей из четырех муниципальных образований Курганской области. Таковы итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Как сообщают в пресс-службе губернатора Зауралья, в этом году заявки на участие в пяти номинациях подали 38 зауральских семей из 17 муниципальных образований. Победителей определили на заседании оргкомитета 29 мая. Так, в номинации «Многодетная семья» первое место заняла семья Кучиных из Кургамышского района, семья Черепановых из этого же муниципального образования победила в номинации «Золотая семья». В номинации «Сельская семья» лучшими признаны Власовы из Притобольного района, в номинации «Семья – хранитель традиций» – Слотвинские из Мокроусовского района, «Молодая семья» – Разноглядовы из города Кургана.

Победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса «Семья года», подведение итогов и награждение победителей пройдет в ноябре в Москве. По итогам проведения конкурса будет издана почётная книга «Семья года», в которой содержатся истории семей-победителей, описываются их традиции и семейные ценности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.05.17

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