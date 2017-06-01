«Азиатский заслон» в Зауралье: найдено 6,5 килограммов «дури» / Возбуждено 170 уголовных дел

В Курганской области завершилась межведомственная оперативно-профилактическая операция «Азиатский заслон – 2017», в которой задействовали сотрудников УФСБ, УМВД, пограничного управления и Курганского линейного отдела МВД на транспорте. Цель – выявление и пресечение возможных каналов транспортировки запрещенных к обороту веществ.

В общей сложности в рамках операции было проведено более 200 мероприятий, во время которых досмотрено около 8000 единиц транспорта. За две недели возбуждено 170 уголовных дел.

Итогом стало изъятие из незаконного оборота более 6,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Один из последних случаев произошел 19 мая в Шадринском районе. Полицейскими был остановлен ВАЗ-2112 под управлением 38-летнего жителя Курганской области, работающего в службе такси. В ходе осмотра машины у его пассажирки было изъято 3 пакета с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 110 граммов. В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Отметим, что «побочным» эффектом операции стали изъятые из гражданского оборота 46 единиц огнестрельного оружия и 164 патрона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.06.17

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