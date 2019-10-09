В Курганской области мужчина убил соседа током

В Половинском районе Курганской области от удара током скончался 56-летний мужчина. Неизолированный электропровод ему подкинул сосед.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла 6 октября в деревне Нахимовка. Один из деревенских жителей – 59-летний мужчина, самовольно подключил неизолированный металлический провод к электрической сети. «Провод он проложил до своего дома, перекинув его через дворовую территорию соседей», – уточняют в региональном следкоме.

Несчастный случай не заставил себя ждать: хозяин двора взял в руки непонятный провод и от удара током скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 09.10.19

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