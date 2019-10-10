В Курганской области сократят половину муниципальных чиновников

В Курганской области в ходе административной реформы будет сокращено число муниципальных чиновников. Оптимизация пройдет в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Провели сравнение: в той же Тюменской области, у которой доходов в девять раз больше, чем у Курганской, <…> удельный вес муниципальных чиновников в два раза меньше. Поэтому, первое – [необходимо] формирование объединенных муниципальных округов, второе – мы разработали стандарт количества муниципальных чиновников на тысячу управляемых. Где есть возможность, будем создавать объединенные муниципалитеты, где мы на это не пойдем, просто будем давать стандарты и требовать, в том числе, через балансировку бюджетов, чтобы они приводили в соответствие. До нового года, думаю, основные движения мы начнем, и к первому полугодию 2020 года поменяем», – сказал Шумков.

Шумков пояснил, что трехэтажная система самоуправления, которая действует в регионе, не является экономически обоснованной. «Есть городская администрация, городская дума. В райцентрах, куда входит город, есть администрация района и дума. В районы входит несколько десятков поселений, есть несколько десятков администраций и поселковых дум. Куда вся эта армия нужна?» – уточнил губернатор.

Он добавил, что в некоторых муниципальных районах на 12-13 тыс. населения работает около двух сотен управленцев, в то время как в городской администрации Кургана трудится 404 человека на 325 тыс. населения. Он также отметил, что высвобожденные в ходе реформы денежные средства останутся в муниципальных бюджетах.

«Если мы говорим, что вместо 70 человек будет оставаться по 30-40, то те деньги, которые шли на их вознаграждение, будут распределяться следующим образом: 50% на вопросы местного значения (ремонт дорог, школ, детских садов), 50% – повышение вознаграждения оставшихся [сотрудников], чтобы они более качественно работали», – сказал Шумков.

По словам губернатора, сотрудники муниципального самоуправления, потерявшие работу в ходе реформы, смогут пройти профессиональное переобучение и получить содействие при трудоустройстве на новое место работы.

«Сегодня часть денег служба занятости готовит на то, чтобы переобучать муниципальных чиновников. Готовится специальная программа, мы смотрим по нишам, куда необходимы рабочие руки. Это будут локальные курсы через службы занятости», – уточнил Шумков.

Курган, служба информации

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