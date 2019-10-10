В Кургане похитителей юноши отправили в СИЗО

Курганский городской суд определил меру пресечения для трех курганцев, которые 6 октября 2019 года у торгового центра «ГиперСити» похитили 18-летнего юношу. По ходатайству следователя подозреваемых взяли под стражу и отправили в СИЗО, сообщает СУ СКР по Курганской области.

В региональном следкоме добавили, что одной из похитительниц оказалась 27-летняя жительница Кургана, которая на момент совершения преступления проходила по другому уголовному делу в роли обвиняемой. Речь идет о незаконном обороте наркотиков.

Как сообщал «Новый День», 6 октября у ТЦ «ГиперСити» был похищен 18-летний юноша. Два мужчины и одна женщина на глазах у прохожих запихнули пострадавшего в машину и увезли. Как позднее уточнили следователи, похищенный молодой человек был должником преступников. Очевидцы происшествия сообщили в полицию, силовики устроили погоню и поймали похитителей на окраине города. Дело возбуждено по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Курган, служба информации

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