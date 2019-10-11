Вода в Кургане закончилась раньше, чем «Водный союз» остановил очистные

Курган, как и анонсировалось, отключен от холодной воды. Водоснабжение обещали прекратить с 00-00 часов 11 октября, однако курганцы жалуются, что это произошло гораздо раньше, и они не смогли запастись водой.

В четверг, 10 октября, в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган» был размещен пост с заголовком «У кого уже отключили воду? Пишем адреса, делимся». Некоторые пользователи в комментариях сообщали, что проблемы с водой начались с вечера, и люди не успели сделать запас. В том числе, с 19 часов без воды остались жители домов в центре города, во 2-ом микрорайоне.

Представители водоснабжающей компании – «Водный союз», о такой проблеме предупреждали и просили курганцев заранее запастись водой. «Набирать воду лучше начать заранее, не дожидаясь вечера четверга, так как из-за большого разбора давление в сети снизится, и до верхних этажей вода может не доходить», – такое обращение было размещено на сайте «Водного союза».

Как сообщал «Новый День», «Водный союз» со ссылкой на производственную необходимость останавливает работу Арбинских очистных сооружений с 00-00 часов 11 октября до 24:00 часов 12 октября. В планах «Водного союза» было прекратить водоснабжение в столице Зауралья, поселке Юргамыш, селе Кетово и микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя.

Прокуратура Кургана обещала разобраться и принять меры прокурорского реагирования, но сегодня ровно в полночь перечисленные населенные пункты остались на двое суток без воды. Напомним, «Водный союз» входит в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Бизнесменам подконтрольна практически вся энергоструктура Курганской области.

Курган, служба информации

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