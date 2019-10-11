В Кургане готовы закрыть все «наливайки»: «сначала пьют, потом нужду справляют»

Жителей Кургана просят высказаться по поводу работы лавок, где разливают алкоголь. Как сообщают в реготделении партии «Единая Россия», горожанам предлагают заполнить специальные анкеты, посвященные «наливайкам». Это общефедеральный тренд – такие опросы проводятся во многих регионах России.

Как уточняют в региональном отделении «ЕР», в Зауралье все началось с обращения жителей микрорайона Заозерный. Курганцы пожаловались на «наливайки» депутату гордумы Кургана Анастасии Романович. «Они купили в этом магазине, пошли пить на детскую площадку, где мамы с детьми гуляют. А выпившие, извините, нужду потом справляют прям здесь, вот в этих кустах. Мы, жильцы, вынуждены смотреть на это зрелище», – цитируют единороссы обращения жителя города Сергея Земякина.

Людям предлагают заполнять анкеты, также партийцы просят жителей города высказаться на сайте регионального отделения «ЕР». К опросу населения подключились активисты «Трезвой России» и «Народного контроля» (проект «ЕР», – прим. Ред.).

Мнение курганцев местные единороссы обещают донести до депутатов Госдумы, где парламентарии рассматривают законопроект по ограничению розничной торговли алкоголем в многоквартирных домах. В первую очередь речь идет о лавках, в которых на разлив продается пиво разных сортов. Суть законопроекта заключается в том, что регионы смогут самостоятельно регулировать правила работы «наливаек». Либо же субъекты смогут принять решение запретить продажу разливного алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах или пристройках к ним.

Курган, служба информации

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