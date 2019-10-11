У экс-губернатора Богомолова не отберут звание, потому что уже слишком поздно

Курганский облсуд объяснил, почему экс-губернатор Зауралья Олег Богомолов пожизненно останется почетным гражданином Курганской области. В распоряжении «Нового Дня» оказалось апелляционное определение, вынесенное по иску курганских активистов.

Как сообщал «Новый День», 2 октября 2019 года облсуд Зауралья рассмотрел апелляционную жалобу курганцев, которые просят отобрать у Богомолова звание «Почетный гражданин Курганской области». Требование истцов – Габдуллы Исакаева, Иннокентия Хлебникова и Галины Кузнецовой, суд не удовлетворил.

Как сообщается в материалах суда, такое решение принято по двум причинам. Во-первых, «оспариваемое решение не нарушает права истцов, не создает препятствий для осуществления и реализации законных интересов, а также не возлагает на них каких-либо обязанностей». Во-вторых, считает суд, заявлять о том, что Богомолов не достоин почетного звания, нужно было раньше. «Истцами пропущен срок на обращение в суд», – уточняется в материалах суда. Спорить с властью граждане должны в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Как сообщал «Новый День», звание почетного гражданина Курганской области Олегу Богомолову было присвоено в феврале 2017 года. Формулировка – за выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы региона. Чествование Богомолова, который руководил областью с 1997 по 2014 годы, было приурочено к 74-летию Зауралья. Награду экс-губернатору тогда вручил его сменщик – Алексей Кокорин. В региональном законе указано, что такая почесть – это высшая степень признания заслуг гражданина перед Курганской областью и ее населением. Звание присваивается пожизненно, а сам почетный гражданин до конца жизни получает денежную дотацию из регионального бюджета и имеет льготы по оплате коммунальных услуг.

Богомолов ранее назвал истцов «больными людьми».

Курган, служба информации

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