Четверг, 1 июня 2017, 00:44 мск

российское информационное агентство 18+

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Подольский педофил может избежать тюрьмы

Подольский педофил может избежать тюрьмы

Педофил, совративший троих школьниц в подмосковном Подольском районе, может избежать тюремного заключения. В скором времени будет рассмотрен вопрос о принудительном его лечении. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственный отдел по городу Подольску завершил расследование уголовного дела, открытого в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности троих несовершеннолетних девочек», – сообщили в ведомстве.

Как установили следователи, все преступления мужчина совершил в период с 8 по 17 ноября минувшего года, затащив своих несовершеннолетних жертв в кабины грузовых лифтов в подъездах многоквартирных жилых домов Подольска.

Как показала судебная психолого-психиатрическая и сексологическая экспертиза, подозреваемый страдает острым хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном применении мер медицинского характера в условиях стационара психиатрической клиники специализированного типа.

На данный момент уголовное дело в отношении подозреваемого уже направлено в суд для определения в его отношении мер принудительного медицинского характера.

Москва, Алексей Васильев

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