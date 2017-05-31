Четверг, 1 июня 2017, 00:44 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Суд обязал Навального удалить скандальный фильм-«расследование» о Медведеве «Это исключается полностью», – заявил оппозиционер

Суд обязал Навального удалить скандальный фильм-«расследование» о Медведеве / «Это исключается полностью», – заявил оппозиционер

Миллиардер Алишер Усманов выиграл у скандального политика Алексея Навального иск о защите чести и достоинства в Люблинском суде Москвы. Теперь оппозиционер обязан опровергнуть сведения, изложенные в скандальном фильме «Он вам не Димон», и удалить это «расследование».

«Признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Обязать ответчика опровергнуть их», – зачитала решение судья Марина Васина.

Как сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, от него требуют «удалить все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться».

Между тем, Навальный уже отреагировал на приговор и заверил, что не спешит исполнять решение суда.

«Суд обязал меня удалить расследование «Он вам не Димон». Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью», – заявил политик.

Адвокаты Навального уже высказали намерене опротестовать решение Люблинского суда.

Напомним, ранее Навальный опубликовал на своем канале в YouTube фильм с обвинениями в адрес главы правительства РФ Дмитрия Медведева о тайных богатствах премьера, там же в нелицеприятной форме упоминается и Алишер Усманов.

Москва, Ольга Ветрова

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