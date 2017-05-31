Кремль пригрозил Вашингтону ответными санкциями

Москва не оставит без ответа санкции США против собственности РФ. Это дал понять журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся», – заверил он, передает ТАСС.

По его словам, Кремль намерен следовать принципу взаимности в этих и других аналогичных вопросах, однако учитывается и внутриполитическая ситуация в США. Москва все же надеется, что Вашингтон изменит свое решение.

«Естественно, если эти шаги каким-то образом будут корректироваться американской стороной, это был бы самый лучший вариант», – отметил Ушаков.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.17

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