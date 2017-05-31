Четверг, 1 июня 2017, 00:42 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Кремль пригрозил Вашингтону ответными санкциями

Кремль пригрозил Вашингтону ответными санкциями

Москва не оставит без ответа санкции США против собственности РФ. Это дал понять журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся», – заверил он, передает ТАСС.

По его словам, Кремль намерен следовать принципу взаимности в этих и других аналогичных вопросах, однако учитывается и внутриполитическая ситуация в США. Москва все же надеется, что Вашингтон изменит свое решение.

«Естественно, если эти шаги каким-то образом будут корректироваться американской стороной, это был бы самый лучший вариант», – отметил Ушаков.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.17

В России объявлены персонами нон грата пять молдавских дипломатов. / Житель Серпухова оставил труп пожилого отца разлагаться в квартире. / Суд обязал Навального удалить скандальный фильм-«расследование» о Медведеве. «Это исключается полностью», – заявил оппозиционер.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Москва, все новости

Олег Матвейчев: Молдавскую власть нужно «жестко бить в морду» Москва ведет себя слишком пассивно по отношению к Кишиневу, считает эксперт

В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный карьер по добыче песка

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Цены на нефть опять обвалились ниже $50 за баррель

В России объявлены персонами нон грата пять молдавских дипломатов

Житель Серпухова оставил труп пожилого отца разлагаться в квартире
Все новости