Олег Матвейчев: Молдавскую власть нужно «жестко бить в морду» Москва ведет себя слишком пассивно по отношению к Кишиневу, считает эксперт

Молдавия «изображает любовь к России», но на самом деле продолжает движение в сторону Запада: высылка из страны пяти российских дипломатов – очередное тому доказательство. Как считает российский политолог Олег Матвейчев, в сложившейся ситуации Москва должна очень жестко отреагировать на действия молдавских властей введением санкций.

«В Молдавии всем правит так называемый олигарх Влад Плахотнюк, которому в стране принадлежит практически все, в том числе парламент, правительство и президент Игорь Додон, который приезжает на парад Победы к президенту РФ Владимиру Путину», – сказал эксперт в интервью РИА «Новый День».

По его оценке, вектор «дружбы с Россией», на который якобы опирается Додон, – обманный маневр.

«Абсолютно все делается против России и абсолютно дружественного нам Приднестровья, где сейчас усиливается блокада. Страна (Молдавия) как шла в сторону НАТО от России, так и идет. Все делается так, как хочет НАТО, Европа. То есть они хотят и рыбку съесть, и на лошадке покататься. Хотят продолжать движение в сторону Запада и вести антироссийскую политику, и при этом не получать никаких санкций», – констатировал Матвейчев.

Он выразил уверенность, что Плахотнюк «определил» Додону роль человека, который изображает «некую любовь с Россией». «При этом у него (Додона) мало полномочий, как у действующего президента (Молдавия – парламентская республика). Дескать, он ничего не может сделать, весь такой несчастный, поэтому Россия не может вводить санкции, не должна обижать Молдавию», – сказал политолог.

С его точки зрения, такие действия молдавского истеблишмента – «обычная хитрость». «На эту хитрость наши власти покупаться не должны. Они должны реагировать жестко, в том числе на попытки блокировать Приднестровье. Разрешили молдавские вина – все это теперь надо обратно запрещать, вводить санкции, чтобы они действительно почувствовали всю боль от своих действий», – подчеркнул Матвейчев.

«И не дай Бог им что-то предпринять по поводу Приднестровья. Там уже нужно сразу перекрывать газ», – добавил он.

Политолог считает, что в Молдавии необходимо «сносить режим Плахотнюка». «Потому что это режим вреден не только для России и Приднестровья, но и для народа Молдовы. Они предпринимают недружественные действия против огромного множества людей (в Приднестровье). 300 тысяч человек, которых вводят в нищету. А мы при этом молчим только потому, что Додон приехал на парад в Москву (в честь Победы). Нужно жестко бить по морде, да так, чтобы они поняли, что у них земля будет гореть под ногами», – считает Матвейчев.

Эксперт также отметил, что России необходимо действовать, в том числе, с помощью мягкой силы, чтобы воздействовать на Молдавию.

«В Молдавии играют все: румыны, Евросоюз, американцы, украинцы. Единственная Россия не предпринимает там никаких действий, хотя давно пора это делать. Там огромное количество пророссийских людей, пророссийских партий, пророссийских настроений, но никто им не помогает. Наша обычная дипломатическая беззубость, боязнь вмешиваться в чужие дела. Не надо сажать там дипломатов, которые будут вести там какие-то переговоры. Это каменный век! Нужно нанять 100 тысяч ботов, которые будут зарегистрированы в России, и которые в молдавском Интернете будут раздувать ситуацию в нужном направлении», – сказал Матвейчев.

В этой связи он выразил уверенность, что российскому МИДу необходимо идти в ногу со временем.

«Наш МИД нужно весь разогнать – работает так же, как и 100 лет назад, как будто не появились Интернет, телефоны. Такое ощущение, что они живут где-то в веке 19, когда люди вручали друг другу кошельки с золотыми монетами, чтобы кого-нибудь купить или перекупить», – подчеркнул эксперт, комментируя бездействие и нерешительность российского внешнеполитического ведомства.

«Против Влада Плахотнюка компромата столько, что его 10 раз пожизненно посадить можно, заодно, расстрелять. Но никто ничего не делает», – заключил Матвейчев.

Напомним, в понедельник, 29 мая, молдавские власти выдворили из страны пять российских дипломатов. За них показательным образом заступился только «пророссийский» президент Молдовы Игорь Додон.

Ответ из Москвы последовал только сегодня. Сначала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Россия не намерена реагировать на недружественные действия Кишинева. Между тем позже сегодня же стало известно, что МИД России все-таки предпринял зеркальные меры – объявил персонами нон грата в России пятерых сотрудников посольства Молдавии в РФ.

Москва, Мария Вяткина

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