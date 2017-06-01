Александр Чухлебов: Столицу России надо вернуть в Санкт-Петербург

Участник Петербургского Международного Экономического форума Александр Чухлебов, лидер общественного движения «Возрождение», потребовал вернуть столицу России в Санкт-Петербург.

«Модернизация – сегодняшний тренд и необходимость, – заявил Чухлебов. – А Санкт-Петербург с момента своего основания был символом обновления, возрождения и расширения России. Мы должны двигать страну вперед, и частью этого движения станет возвращение Петербургу статуса столицы. Москва же в истории всегда была символом обороны, защиты, традиции и старины», – добавил он.

Лидер общественного движения «Возрождение» распространил заявление, в котором предупредил, что будет добиваться от властей назначения референдума по возвращению Санкт-Петербургу столичного статуса. С этой целью будут запущены петиции на сайтах Российской Общественной инициативы и change.org.

В распространённом Александром Чухлебовым заявлении также говорится:

«Знаете ли вы, что 80 процентов финансов всей страны осели в Москве. Это привело к тому, что регионы России развиваются по остаточному принципу. То есть, никак. Москва стягивает всё на себя. Посмотрите на живой пример – снос «хрущевок» Этот проект стоит в разы дороже, чем ликвидация бараков, аварийного и ветхого жилья по всей стране. Но Московское правительство смело берется за его реализацию.

Они знают, что им есть, на что рассчитывать. Все хотят жить в Москве. В городе «Больших возможностей». Но это не может продолжаться долго. Москва лопнет от перенаселения, от автомобильных пробок, от плохих экологических условий.

Очевидно, если мы сейчас не изменим сложившуюся ситуацию – то продолжим наблюдать гибель одного из самых красивых, исторически важных и героических городов России.

Москва исчерпала свои ресурсы как символ развития России. Перед страной стоят глобальные задачи. Концентрация всей власти, финансов, управленческих и законодательных ресурсов, политических сил, привело к жесткой деформации развития всей нашей страны. Мягко говоря, глупо концентрировать всю государственную мощь в одном месте. Под боком потенциальных внешних врагов нашей страны.

Возвращение Петербургу столичного статуса – это новый виток, новый рывок в развитии нашей России. Лучшей России. Это еще не все. Одновременно, нужно передать российским городам-миллионникам столичные полномочия.

Все государственные учреждения, которые сейчас сконцентрированы в Москве, будут распределены по всем городам страны.

Народные референдумы будут решать вопрос, какое министерство, учреждение, институт, центр, агентство и т.д. и куда будут перенесены в результате этой реформы. Необходимо также учитывать традиционную «специализацию» регионов. Например: Санкт – Петербург – президентская власть, Екатеринбург – машиностроение, Новосибирск – высокие технологии, Владивосток, Казань – транспорт, инновации, технологии, Сочи и Казань – спорт и т.д. Крым, Краснодар – туризм, путешествия, отдых, здравница.

Распределение столичных функций в регионы позволит сразу решить несколько ключевых задач для страны: выравнивание статусов крупных российских городов, улучшение и повышение качества инфраструктурных связей между городами, преодоление коммуникационных барьеров, снижение нагрузки на Москву и равномерное распределение рабочей силы, людских потоков и потенциала по всей территории страны.

Территория будет осваиваться в соответствии с наукой и экономической географией.

В Москве нужно оставить только министерство иностранных дел.

Что касается Государственной Думы, вопрос о ее перенесении так же решается с помощью всенародного референдума.

Для реализации этих жизненно важных проектов нужно запустить реально работающее электронное правительство. Действующее сейчас, существует как будто понарошку, для галочки. Большинство документов продолжают двигаться по межминистерским коридорам в бумажном виде. Это не только замедляет процессы принятия решения в разы, но и лишает возможности оперативно контролировать эффективность работы всего правительства и самой системы.

Каждое министерство, госучреждение пользуется всеми новейшими наработками конференцсвязи, вебинарных комнат, имеет внутренние чаткомнаты для передачи мгновенных сообщений. Это позволит удешевить и ускорить работу в самих госучреждениях, повысить качество, эффективность и результативность выполняемых дел и поручений.

Для реализации этого и других проектов электронной России необходимо покрыть интернет сетью все страну.

Совещания и заседания руководителей всех уровней нужно проводить с помощью конференцсвязи в онлайн. Это экономит не только бюджетные деньги, но и гигантское количество времени.

Общественное движение «Возрождение» инициирует ряд референдумов по перенесению федеральных органов власти в города-миллионники.

Жители этих городов будут сами решать, какое федеральное представительство или орган власти будет у них работать.

Что действительно изменится?

Обновится управляющий класс страны. Он станет моложе, у нового поколения появится шанс участвовать в строительстве лучшей России. Будут разрушены коррупционные схемы. Пропорционально распределятся финансовые ресурсы по всей стране. Промышленность, наука, культура, технологии получат новый импульс к развитию. Города страны станут современными и удобными для жизни всех жителей России. Политические процессы в стране стабилизируются, схлынет вся пена, и возродятся здоровые силы, которые еще есть в нашей стране.

Поэтому, выношу на общее народное обсуждение вопрос о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Мы, граждане России, должны сами принимать решения такой высокой важности. Напрямую. Путем народного референдума.

Общественное движение «Возрождение» отправляет обращение Президенту Путину – назначить референдум о переносе столицы из Москвы с Петербург и перераспределить столичные функции во все регионы страны.

Мы начинаем кампанию сбора подписей под моим предложением на сайте Российская общественная инициатива.

А так же мы выдвигаем петицию на change.org найдите наши инициативы и поддержите».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 31.05.17

Олег Матвейчев: Молдавскую власть нужно «жестко бить в морду». Москва ведет себя слишком пассивно по отношению к Кишиневу, считает эксперт. / В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный карьер по добыче песка. / Цены на нефть опять обвалились ниже $50 за баррель. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»