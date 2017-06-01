В Подмосковье задержан криминальный авторитет «Мещер»

В подмосковном Фрязине сотрудники полиции задержали криминального авторитета, известного по прозвищу «Мещер». У него обнаружены наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В полиции уточнили, что авторитет во время задержания был в автомобиле, припаркованном возле жилого дома на улице Барские пруды. По оперативным данным криминальный авторитет занимался контролем деятельности этнических криминальных группировок, поставляющих в столичный регион наркотические вещества.

Во время личного досмотра у задержанного был найден и изъят сверток с веществом кремового цвета. Как показал химический анализ, это был героин общей массой порядка трех граммов.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен и изъят сверток с похожим веществом, которое на данный момент находится на экспертизе.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.06.17

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