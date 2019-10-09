«По собственному желанию»: вице-губернатор Подмосковья ушел в отставку

Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Полномочия Пестова распределены между другими заместителями главы региона. В частности, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков будет курировать работу министерства благоустройства Московской области, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства. Заместителю председателя регионального правительства Евгению Хромушину будут подотчетны региональные министерства ЖКХ и энергетики, областная Госжилинспекция и Госадмтехнадзор в части надзора по деятельности ТКО.

Заместитель председателя правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев будет курировать работу управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, а также Госадмтехнадзор в части вопросов надзора за исполнением законодательства по чрезвычайным ситуациям.

Пестов был назначен на должность вице-губернатора осенью 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.19

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