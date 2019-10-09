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Пятница, 11 октября 2019, 19:23 мск

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Спикер Госдумы пообещал регионам возможность не отдавать долги Минфину

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Российские регионы получат право направлять долг перед федеральным бюджетом на реализацию собственных инвестиционных программ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на правительственном часе в Государственной думе. По его словам, в понедельник этот вопрос обсуждался в правительстве РФ и получил поддержку премьера Дмитрия Медведева.

Речь идет о бюджетных кредитах, которые были выделены дотационным регионам. После внесения соответствующих изменений в законодательство, субъекты РФ смогут не возвращать эти средства в Минфин, а направлять их на реализацию инвестпроектов в рамках частно-государственного партнерства. «Минфин будет засчитывать эти средства и не требовать возврата, – заверил Володин. – Но регион должен будет вкладывать эти средства в свою экономику».

«Мы готовы с вами такие поправки как можно быстрее подготовить и внести, – обратился спикер Госдумы к представителям правительства. – Чтобы уже со следующего года регионы имели право вкладывать в рамках частно-государственного партнерства в экономику регионов, а не возвращать эти средства в бюджет».

Ранее депутаты Государственной думы обратились к первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову с предложением поддержать инвестпрограммы в регионах для ускорения роста российской экономики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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