Петросян уходит в отставку

Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян, который сохранил за собой должность с лужковского периода, уйдет в отставку. Указ был подписан на прошлой неделе, сейчас Петросян находится в отпуске, после которого уже на службу не вернется, передает РБК со ссылкой на два источника в столичной мэрии.

Временно исполняющей обязанности министра назначена первый заместитель Петросяна Александра Александрова, которая считается членом команды заместителя мэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, утверждает один из собеседников издания.

Работой Петросяна городские власти, «в целом, довольны», но Ракова после назначения заммэра начала требовать от своих подчиненных «ярких, ярчайших успехов», рассказал источник РБК.

Кадровые перестановки в московском правительстве произошли осенью прошлого года после выборов мэра. Тогда место ранее возглавлявшей аппарат мэрии Раковой получила вице-мэр по экономической политике Наталья Сергунина, а Ракова была назначена главой социального блока, сменив на этой должности Леонида Печатникова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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