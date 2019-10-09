Закон «другого качества»: в Госдуме додумались, как обеспечить жилые микрорайоны садиками и поликлиниками

Госдума разработает поправки в законодательство, запрещающие строить жилые микрорайоны без школ, детских садов, поликлиник и мест для отдыха. Как заявил в ходе правительственного часа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, регулировать этот вопрос должен прямой закон, а не правительственные акты.

«Когда у нас прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют школы, поликлиники и детские сады, нет скверов, мест для отдыха горожан? – обратился Володин к вице-премьеру Виталию Мутко. – Мы в 21 веке. Этот вопрос мы адресуем вам, готовы со своей стороны инициировать законодательные решения. Давайте это сделаем вместе».

Парламентская инициатива восторга у Мутко не вызвала. Он заявил, что и сейчас в России действуют такие нормы и нормативы по обеспечению социальной инфраструктурой, «но жилье строится с разрешений, а это все муниципальные полномочия». Фактически вице-премьер обвинил муниципальные власти в игнорировании обязательств При этом стандарт комплексной застройки территории, предписывающий обеспечивать ее школами и поликлиниками, пока носит рекомендательный характер – но уже в 2021 году он станет обязательном, сообщил Мутко.

«Я правильно понимаю, что с 2021 года будут действовать единые стандарты, но это все же подзаконные акты? – отметил Володин. – Мы можем принять такую норму федерального закона, который бы прямо об этом говорил, и это был бы закон прямого действия, обязывающий сдавать микрорайоны при комплексной застройке, учитывающей вопросы, связанные с социальной инфраструктурой: поликлиника, школа, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, транспортные вопросы». При этом, подчеркнул спикер Госдумы, необходимо закрепить в каждом таком районе помещение для опорного пункта полиции и квартиру для участкового.

«Может быть, нам такие поправки внести, пусть они будут с отложенным сроком действия, – предложил Володин. – Но это уже поставит задачу, что с 2021 года не будет микрорайонов без школы, садика и поликлиники».

«Мы хотим в 2021 году стандарт сделать обязательным», – гнул свою линию Мутко.

«Но только через закон прямого действия», – согласился с ним спикер Госдумы.

«У субъектов РФ и сегодня есть такая возможность, – не отступал вице-премьер. – Деньги поступают на регион, он планирует свое развитие, он может запланировать школу. Вот как реновация ЗИЛа [в Москве] идет – там еще жилья нету, но уже школа стоит. Это обязательное требование по стандарту, новые микрорайоны будут строиться уже с учетом всей социальной инфраструктуры».

«Тогда мы инициируем такой законопроект», – подытожил председатель нижней палаты парламента. Володин подчеркнул, что новый закон может снизить количество вводимого жилья, однако это «будет жилье другого уровня».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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