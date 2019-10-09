Мусорная турбулентность: деньги за ТБО предложили повернуть «вспять»

Передел мусорного рынка в России продолжается. Судя по тому, что о провале мусорной реформы, которая началась 1 января 2019 года, говорят практически на всех ключевых площадках – турбулентность в отрасли только начинается. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня новую концепцию предложила команда уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По словам директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Анастасии Алехнович, экологическая ситуация в России ухудшается – страна находится на последних местах по индексу загрязнения окружающей среды, выбросам СО2 и доле населения, имеющего безопасный доступ к источникам воды. «Мы, к сожалению, на последних местах. По воде, например, наши соседи – Туркменистан и Эквадор. Это, конечно, поразительно и крайне печально», – констатировала она.

По ее словам, это напрямую связано с отсутствующей системой оборота и обработки отходов. «Это тоже последствия некорректной, неправильной системы управления оборотами отходов. По процентам перерабатываемых отходов мы отстаём. Только Бразилия хуже – она перерабатывает 1%, мы – 7%. Образование ТКО тонн в день у нас не такое большое по регионам, но это не наша заслуга, на это влияет уровни развития экономического производства, доходов. Здесь мало чему радоваться. Это проблема низкой экономической активности. При ее повышении мы увидим, что будет нарастать мусорная проблема», – подчеркнула Алехнович.

При этом она отметила, мусорная реформа, которая вступила в силу 1 января 2019 года, не смогла позитивно повлиять на ситуацию. «Мы для себя уже полгода назад действительно поняли, что это острая проблема, к которой не выработаны подходы», – сказала директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

Алехнович пояснила, что в основе мусорной реформы и нацпроектов по экологии изначально были заложены неверные расчёты. «Пока сильно реформа не продвинулась. К сожалению, на входе были только наметки про раздельный сбор, строительству мусоросортировочных станций, про задачу закрытия старых неэффективных мусорных полигонов. Но был взят опыт европейских стран, энергодефицитных, с маленькой территорией, которые определяли для себя цели и задачи мусорной реформы. У нет нет ни нефти, ни газа, ни леса и прочих полезных ископаемых, они мусор воспринимают больше как вторичный ресурс. А мы – энергоизбыточная страна, у нас производятся собственные сырьевые товары и производители говорят, что их переработанную продукцию не берут – всем все равно, что это высокотехнологичная продукция, что это решает экологические задачи – берут то, что дешевле», – констатировала Алехнович.

Директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина пояснила, что инициаторы реформы недостаточно просчитали интересы бизнеса в условиях рыночной экономики. «Бизнес с двух сторон баррикад: с одной стороны – бизнес платит за вывоз мусора, он недоволен дополнительными платежами, с другой стороны – бизнес и вывозит мусор, занимается утилизацией, переработкой, вовлечением отходов в оборот. С двух сторон интересы бизнеса. И мы понимаем, что они должны быть сбалансированы, иначе модель не заработает. Нужно понимать, какая будет экономика у каждого из субъектов модели обращения с отходами», – уверена эксперт.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей стороны также подчеркнул, что «некоторые вещи в реформе кажутся странными и несправедливыми». «Прежде всего, это касается разницы в нормативах по образованию ТКО – сколько мусор в месяц производит та или иная категория объектов – магазин, ресторан, парикмахерская. Для примера, в продовольственных магазинах разница между регионами 240 раз, для авто и шиномонтажных мастерских – 661раз. Минимальный норматив в Чеченской республике, максимальный – Камчатский край», – обратил внимание бизнес-омбудсмен.

Титов также отметил, что и тарифы в регионах сильно разнятся. «Не очень понятно и прозрачна система установления тарифов», – отметил он.

Как считает бизнес-омбудсмен, необходимо изменить механизмы распределения денежных потоков в сфере обращения с отходами. «Ядром мусорной реформы стали региональные операторы. Не во всех регионах они заработали и есть претензии к тем, кто заработал. По вывозу мусора где-то, наверное, улучшилась ситуация, но пока не везде», – сказал Титов.

Он пояснил, что это может быть связано с отсутствием стимулов. «Сейчас деньги получает оператор, который отвечает за всю цепочку, но не заинтересован в конкретных нефинансовых результатах по вывозу мусора. Те, кто привозит мусор на свалки, покупают билет на то, чтобы свалить мусор на свалки, что категорически противоречит всей финансовой логике. Они у нас получают деньги за вывоз, но при этом до полигона не довозят мусор, он часто обнаруживается в ближайших лесах – они не заинтересованы платить за билет», – отметил бизнес-омбудсмен.

С его точки зрения, деньги должны сосредотачиваться у хабов – пунктов по сортировке, которые должны получать средства за конкретный объем принятого мусора. «В результате – все будут заинтересованы в том, чтобы он (мусор) был довезен до полигона», – считает Титов.

По его словам, для развития мусоросортировки в стране можно устанавливать разные тарифы на сортированный или несортированный мусор. «Если тариф на сортированный будет больше – все будут заинтересованы в том, чтобы сортировать, а не просто установить баки, а потом сбрасывать все в одну мусорную машину», – пояснил Титов.

Как сообщал ИА «Новый День», накануне в Госдуме представители «Единой России» фактически признали провал «мусорной реформы» и вызвали «на ковер» министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина и главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Как заявил накануне на заседании нижней палаты парламента глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов, в России 80 мусороперерабатывающих заводов простаивают, обсуждения по объектам ТКО провели всего 28 субъектов РФ из 85, мусорные тарифы разнятся в 500 раз, и все это происходит на фоне постоянных протестных акций экозащитников.

Москва, Мария Вяткина

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