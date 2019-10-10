«Впечатление, что до 16 лет в нашей стране читать запрещено»: депутат Госдумы провела рейд по книжным магазинам

В России подросткам запрещено читать не только «Евгения Онегина» и все произведения Василия Шукшина, но и Библию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, выступая сегодня на пленарном заседании нижней платы парламента. Депутат призвала поддержать законопроект об изменении принципа возрастной маркировки произведений литературы и искусства.

«Избыточным, на наш взгляд, является все, кроме ценза 18+», – заявила Ямпольская, подчеркнув, что этот возрастной порог следует соблюдать значительно строже, чем сейчас. Парламентарий сообщила, что в комитете по культуре лежит «целая кипа обращений» с просьбой о пересмотре принципа маркировки – письма подписали Михаил Пиотровский, Евгений Водолазкин, Евгений Миронов, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и другие. «Все эти люди просят как можно быстрее снять дикие и абсурдные барьеры между детьми и культурой», – подчеркнула Ямпольская.

Депутат отметила, что на днях провела рейд по книжным магазинам, и выяснила, что маркировка 16+ стоит даже на Библии, Евангелии для семейного чтения, Житиях святых, и произведениях классиков русой литературы. В частности, подросткам до 16 лет запрещено читать «Анну Каренину», «Евгения Онегина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ромео и Джульетту», «Тихий Дон». «Шукшин – весь, как и Чехов, кстати, – сообщила депутат. – Создается впечатление, что до 16 лет в нашей стране читать запрещено. Чего мы ждем? Что в 16 лет подросток набросится, как голодный, на настоящую литературу? Да он книги в руки не возьмет, потому что читать не приучен». Как считает Ямпольская, запрет на чтение таких произведений не позволит воспитывать по-настоящему интеллектуальных членов общества, а кроме того – СМИ с удовольствием издеваются над случаями, когда подросткам отказываются продать томик Бродского, а в библиотеке не выдают Бунина или Довлатова. «Случалось, отказывались выдавать и «Сына полка», – указала она.

В условиях, когда детям не позволяют читать, они уходят в компьютерные игры, где лучшим способ решить проблемы – убить мешающего персонажа. Такие «навыки» могут сыграть плохую роль, когда им придется вступать во взрослую жизнь, констатировала парламентарий.

«Юрий Лотман назвал искусство второй жизнью, – напомнила Ямпольская. – Я догадываюсь, что охранителям, дремучим, по выражению нашего президента, но не дремлющим, тем, кто сейчас активно выступает против нашей инициативы, фамилия Лотман ни о чем не говорит».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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