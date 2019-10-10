Банк России готов смягчиться: инфляция оказалась ниже, чем ожидалось

Банк России может ускорить смягчение денежно-кредитной политики и вновь снизить ключевую ставку на фоне замедления инфляции. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи.

Изначально регулятор ожидал ускорения инфляции в 2019 году до 5-5,5% на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Однако фактические темпы роста цен оказались заметно ниже. В октябре ЦБ «в виде исключения» выпустит уточненный прогноз по инфляции, сообщила Набиуллина. «В этот раз, хотя у нас заседание не опорное, мы в виде исключения опубликуем уточненный прогноз, потому что одновременно готовятся у нас «Основные направления денежно-кредитной политики», мы их представляем в Госдуму, обсуждаем и там рассматриваем в том числе уточненный прогноз», – сказала глава ЦБ (здесь и далее цитаты по РБК).

Набиуллина также допустила, что ЦБ может пересмотреть планы насчет снижения ключевой ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», – сказала она.

Ранее в сентябре совет директоров ЦБ в третий раз снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Регулятор тогда уточнил, что из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже его ожиданий. В сентябре рост цен в годовом выражении замедлился до 4% после 4,3% в августе, 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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