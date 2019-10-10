Москву ждет аномальная для октября погода

В ближайшие дни в московском регионе установится теплая влажная погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-5 градусов выше нормы. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные дни ожидается усиление ветра.

В ночь на пятницу, как и в четверг, ожидается небольшой, местами умеренный дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду и температурой воздуха до 9°. Днем также возможны осадки. В Москве прогнозируется 10…12°, в Подмосковье – 8…13°.

В ночь на субботу, 12 октября, местами опять ожидается небольшой дождь, в столице 7…9°, по области 4…9°. Днем прогнозируется дождь при порывистом ветре до 17 метров в секунду. В Москве 10…12°, в Подмосковье 7…12°.

В воскресенье, 13 октября, вновь ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Ночью в Москве 8…10°, по области 5…10°, днем 11…13° и 9…14°, соответственно.

Как отмечают синоптики, небольшой дождь возможен и в начале следующей недели. Ночью прогнозируется 4…10°, днем до 16°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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