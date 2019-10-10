В Москве более 300 многоквартирных домов грозят лишить горячей воды

В Восточном округе Москвы порядка 340 многоквартирных домов, подведомственных управляющей компании ООО «УК ЮНИ-ДОМ», могут лишиться горячего водоснабжения. Об этом сообщила энергетическая компания «МОЭК». Проинформированы о ситуации префектура, городская прокуратура и управление МЧС.

В «МОЭК» уточнили, что, по состоянию на начало октября 2019 года, задолженность УК «ЮНИ-ДОМ» только за поставленные коммунальные ресурсы составляет более 919 млн рублей (что составляет 13 месяцев неоплаченного потребления), в том числе 637 млн рублей по договору теплоснабжения и 282 млн рублей по договору горячего водоснабжения.

В «МОЭК» подчеркнули, что УК «ЮНИ-ДОМ» является злостным неплательщиком и на протяжении нескольких лет оплачивает поставки тепловой энергии в основном по предъявленным исполнительным листам, постоянно увеличивая задолженность за счет неустойки за просрочку платежа и судебных расходов. Всего в судах различной инстанции в настоящее время находится 8 исков ПАО «МОЭК» о взыскании с ООО УК «ЮНИ-ДОМ» задолженности за поставленные коммунальные ресурсы на сумму основного долга 775 млн рублей.

«Учитывая постоянный и значительный рост задолженности УК «ЮНИ-ДОМ» за поставленные ресурсы, ПАО «МОЭК» вынуждено инициировать мероприятия по введению ограничения горячего водоснабжения. Эти действия являются для нас самой крайней мерой. При этом злостные должники из числа управляющих компаний – неплательщиков должны быть готовы к применению в их отношении всех правовых механизмов, включая меры административного воздействия и уголовного преследования. Недобросовестные управляющие компании должны уйти с рынка жилищно-коммунальных услуг», – прокомментировал ситуацию директор филиала «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

В энергокомпании уточнили, что в отношении управляющей компании ООО «УК ЮНИ-ДОМ» следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение особо крупного ущерба). Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы. «Также ведется работа с контрольно-надзорными органами в части привлечения ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ее должностных лиц к административной ответственности», – уточнили в «МОЭК».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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