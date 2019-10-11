Льготы для нефтянки: потери российского бюджета выросли вдвое

Потери российского федерального бюджета от льгот нефтяникам с 2013 года выросли более чем вдвое – с 0,5 до 1,2 трлн рублей. Об этом говорится в правительственном документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который цитирует РБК.

В то же время, как сообщил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов, выступая сегодня на нулевых бюджетных слушаниях в Общественной палате РФ, налоговые льготы нефтегазовым компаниям выросли более чем в четыре раза с 2011 года, что негативно отразится на доходах бюджета в ближайшую трехлетку.

В будущем году сумма поступлений в госказну ожидается на уровне 20,4 трлн рублей (18,1% ВВП). В дальнейшем прогнозируется их снижение: до 17,7% ВВП в 2021-м и до 17,2% в 2022 году. «Это связано, в первую очередь, со снижением нефтегазовых доходов, что обусловлено умеренным снижением цены на нефть, которая заложена в прогнозе, и автоматическим расширением объема налоговых льгот нефтегазовому сектору», – пояснил Цибанов.

Глава департамента минфина отметил, что, «если налоговые льготы в нефтедобыче в 2011 году составляли порядка 375 млрд рублей, то в текущем году этот объем может составить 1,6 трлн рублей». По его словам, большинство этих льгот предоставляется автоматически. «Это связано с выработанностью месторождений. Льготы стимулируют сохранение добычи на более-менее стабильном уровне», – пояснил он.

Согласно прогнозу минфина РФ, доходы федерального бюджета от нефтяного сектора снизятся с 5,7% ВВП в 2019 году до 3,8% ВВП в 2024 году и 2% ВВП в 2036 году. «Таким образом для сохранения расходов федерального бюджета на стабильном уровне по отношению к ВВП потребуется увеличение нагрузки на другие сектора экономики на 1,6 п.п. ВВП (более 1,7 трлн рублей в условиях текущего года)», – считает министерство.

При этом, по оценке Минфина, льготы способствуют росту прибыли нефтяных компаний, но не увеличению инвестиций в отрасль. Нефтяники тратят деньги на выкуп акций, дивиденды, погашение кредитов, а не на новые проекты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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