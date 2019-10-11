«Несите денежки на Поле чудес»: эксперты раскрыли особенности ранних негосударственных пенсий россиян

Для получения пенсии в 30 тысяч рублей среднестатистическому россиянину нужно ежемесячно перечислять в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по 11 тысяч рублей. Однако это не гарантирует, что к моменту выхода на пенсию гражданин сможет получить свои деньги. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили участники пресс-конференции «Вторая пенсия или обман?», посвященной принятому Госдумой в первом чтении законопроекту о снижении на пять лет возраста выхода на «негосударственную пенсию».

В Госдуме при обсуждении документа его авторы – депутаты от «Единой России» – не смогли сообщить даже примерный размер пенсии, которую смогут получать россияне, разместившие ее накопительную часть в НПФ. Сегодня эксперты уточнили эту немаловажную деталь, и оказалось, что фактически этот проект может вообще не заработать.

В частности, как отметила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская, при расчетах этой суммы эксперты исходят из того, сколько гражданин рассчитывает получать по выходу на пенсию. С учетом его возраста и периода дожития «формируется тот размер, который необходимо собрать и внести в НПФ».

«Допустим, вы планируете по достижении пенсионного возраста получать 13 тысяч рублей [пенсии по старости], – пояснила Залюбовская. – Чтобы получать [17 тысяч рублей от НПФ, а в целом] пенсию в сумме порядка 30 тысяч рублей, которую вы, возможно, хотите получать – вам нужно накопительную часть сформировать в сумме не менее 4 млн рублей. То есть вам в течение всего периода жизни с 35 до 60 лет нужно откладывать в среднем по 11 тысяч рублей в месяц для того, чтобы потенциально у вас возникло право на пенсию в сумме 30 тысяч рублей. Но к тому времени неизвестно, что это будут за деньги, и на что вы их сможете потратить. В общем, совершенно непонятные цифры, порядок расчетов совершенно неясен. Просчитать это практически невозможно».

«За четыре млн проще купить квартиру однокомнатную и сдавать ее за эти же деньги – 17-20 тысяч рублей», – отметил адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов.

При этом, судя по сегодняшним оборотам НПФ, россияне могут рассчитывать на совсем небольшую добавку к государственной пенсии. «Цифры, которые сейчас публикуются в прессе, говорят о том, что если рассчитать с учетом общего количества россиян – участников НПФ, то средняя сумма выплаты составит 100-200 рублей, – уточнила Залюбовская. – То есть снизим [возраст выхода] на пенсию на 5 лет, а выплаты, которые на сегодняшний день доступны – это порядка 200 рублей в месяц. Чтобы увеличить эту сумму, нужно получать очень большую зарплату».

Между тем, в регионах зарплаты вряд ли позволят большей части россиян ежемесячно отдавать по 11 тысяч в НПФ. «Я летал в командировку в Кемерово, где угольные шахты, – рассказал Краснов. – Стоит демонстрация. Спрашиваю – люди, а что вы хотите? «А у нас, говорят, дети в обморок падают, в детском саду недокормленные, и в школе. Надо что-то делать». Это вот этому человеку надо сказать: «Ты возьми из своей зарплаты в 25 тысяч рублей, и отложи эти деньги [в НПФ]». Они кредиты берут, чтобы детей в школу собрать».

Учитывая, что до сих пор нет никаких гарантий получения выплат из тех НПФ, которые обанкротятся или займутся выводом денег за границу, вряд ли доверие россиян к негосударственным фондам будет расти. «Может быть, они не доживут, может этот фонд не сохранится. Люди доверяли бы, если бы у нас была такая практика, – считает Краснов. – Вот вклады советских граждан – где они сейчас находятся? А кризис 1998 года? Кризис 2008 года? [Кроме того], у нас правила игры меняются каждые полгода! У нас нет какого-то временного лага, чтобы люди спокойно жили и понимали, что правила игры будут действовать на протяжении одного или двух поколений, чтобы люди могли эти деньги скопить, передать детям – нету у нас, к сожалению, такого. Это не Швейцария. Мы живем как на вулкане все время, ждем то одного, то другого».

Эксперты отметили, что деятельность НПФ носит рисковый характер, поскольку внесенные россиянами деньги фонд не хранит «в кубышке», а заставляет работать, чтобы они приносили доход. «Никто не гарантирует, что НПФ будет существовать к тому моменту, когда вы захотите получить эту пенсию, и какая сумма будет в итоге – тоже никому неизвестно, – подытожила Залюбовская. – Когда так много неизвестных в уравнении, очень сложно обосновать [пользу от НПФ] гражданину России. Не имея точных расчетов, не имея понимания структуры, предполагая, что еще несколько этапов пенсионной реформы впереди – [это предложение из разряда] «приходите, и несите свои денежки на Поле чудес».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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