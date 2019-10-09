Ограбившая и убившая инвалидов в Карелии соцработник проведет 14,5 лет в колонии

В Карелии суд вынес приговор 35-летней женщине, признав ее виновной в убийстве двух лиц из корыстных побуждений, находящихся в беспомощном состоянии, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.«а, в, з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Установлено, что 5 ноября 2018 года подсудимая, являясь работником МУ «Центр социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района», вооружилась ножом и пришла в квартиру 58-летнего мужчины и 55-летней женщины (брата и сестры), которые являлись инвалидами.

Злоумышленница решила похитить принадлежавшие им деньги. Для этого она насла мужчине и женщине множество ударов ножом. От полученных ран они скончались, а соцработник, похитив более 260 тыс. рублей, скрылась. Благодаря слаженной работе силовиков злоумышленницу удалось задержать и поместить под стражу.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 09.10.19

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